Heel Ierland op zoek naar geliefde dolfijn Fungie die na 37 jaar is verdwenen: “Alsof een familielid is vermist”

Hij is een van de beroemdste inwoners van Ierland en kwam 37 jaar geleden aan voor de kust van het schiereiland Dingle. Sindsdien bleef dolfijn Fungie altijd dicht in de buurt en is hij uitgegroeid tot een toeristische sterattractie. Maar de afgelopen twee weken is hij niet meer gezien en dat is nog nooit gebeurd. De Ieren zitten in zak en as. Het hele land zoekt naar hem. Gaan ze Fungie ooit nog weerzien?

De mannelijke dolfijn zoekt heel graag menselijk gezelschap op en speelt graag met zwemmers, surfers, duikers en kajakkers. Geen wonder dat toeristen van heinde en verre komen om hem te zien. Rond Fungie is een hele toeristische sector tot stand gekomen die vakantiegangers met plezierboten naar de speelse dolfijn brengt in de pittoreske baai in het zuidwesten van Ierland.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Maar toen, enkele weken geleden, de dolfijn een paar dagen niet werd gezien, is de lokale bevolking zich ernstig zorgen beginnen maken. “Dit is echt niets voor hem. Het langste dat we hem ooit niet gezien hebben, was vier of vijf uur”, vertelt Jimmy Flannery, voorzitter van Dingle Dolphin Boat Tours, aan CNN.

Quote Wij hopen dat hij gewoon op avontuur is gegaan en nog een keer terugkomt Jimmy Flannery

Flannery, die al 33 jaar Fungie-boottochten organiseert, coördineert de zoekteams sinds er alarm werd geslagen. Twee weken na de laatste bevestigde waarneming van Fungie, varen er nog elke dag boten uit - als het weer het toelaat - om de rotsachtige kust te doorzoeken op tekenen van leven van de vermiste dolfijn. Bij de smalle monding van de haven, waar hij het grootste deel van zijn tijd doorbracht, scannen mensen met een verrekijker de golven om een glimp op te vangen van zijn rugvin.

Toch neemt de hoop af en is ondertussen ook de zoektocht op een lager pitje gezet. Maar de lokale bewoners blijven elk op hun manier toch de zee monitoren. “Fungie maakt deel uit van ons leven,” vertelt Flannery. “Wij hopen dat hij gewoon op avontuur is gegaan en nog een keer terugkomt.”

Volledig scherm Fungie toverde een glimlach op ieders gezicht. © Dingle Sea Safari Tours

Flannery gelooft dat de coronamaatregelen een rol kunnen hebben gespeeld bij de verdwijning. Tijdens de Ierse lockdown in maart, april en mei waren niet-essentiële boottochten uit den boze.

“Voor het eerst in 37 jaar had Fungie geen gezelschap toen er geen plezierboten meer waren in de baai”, aldus Flannery. “Misschien had hij het gevoel dat er iets mis was. Misschien dacht hij dat de wereld niet meer dezelfde plek was als vroeger en is hij gewoon vertrokken.”

Leeftijd

Het zijn allemaal speculaties natuurlijk, maar biologen wijzen op de vergevorderde leeftijd van de dolfijn. Fungie is ouder dan 37 jaar en mannelijke tuimelaars hebben volgens wetenschapper Simon Berrow een levensverwachting tussen de 30 en 40 jaar. Voor Berrow komt de verdwijning van Fungie niet uit de lucht vallen.

“Het zal altijd zo zijn - Fungie daagt op een dag niet meer op in plaats van dat hij ergens dood zal aanspoelen in Dingle”, meent de bioloog. Bovendien worden oudere dolfijnen trager en hebben ze het moeilijker om voldoende voedsel te verzamelen.

Fungie stond er altijd op om zijn eigen makreel en koolvis te vangen, wat misschien zijn dood is geworden. “Hij werd de laatste tijd een beetje trager, dus misschien kon hij ze niet meer vangen,” vermoedt Michael O’Neill van de Dingle Boat Tours. “Maar hij zou nooit een vis van je aannemen, zelfs geen levende”, verklaart hij aan The New York Times.

Volledig scherm Fungie wordt hard gemist © Dingle Sea Safari Tours

Mascotte

“Economisch is dit niet goed voor ons, maar onze grootste zorg is hoe het met hem gaat. Het is alsof je een familielid verliest, dit is onze vriend, onze mascotte”, legt Flannery uit.

“Mensen vinden de gedachte dat hij misschien voorgoed weg is hartverscheurend. Het voelt inderdaad of een familielid is gestorven”, beaamt Caroline Boland van de toeristische dienst. “Dit prachtige wilde wezen bracht magie en inspireerde ons.”

Quote De mensen hebben het mentaal zwaar omdat in Ierland opnieuw een zware lockdown is afgekon­digd. En nu wordt Fungie ook nog eens vermist Finn MacDonnell

In de plaatselijke pub vertelt eigenaar Finn MacDonnell dat het nieuws over de verdwijning van Fungie behoorlijk hard is binnengekomen. “De mensen hebben het mentaal zwaar omdat in Ierland opnieuw een lockdown is afgekondigd. En nu wordt Fungie ook nog eens vermist.”

“We zijn allemaal met hem opgegroeid. We wisten dat er een dag zou komen dat hij er niet meer zou zijn, maar het is waarschijnlijk allemaal nog erger dan we dachten dat het zou zijn wegens corona en de nieuwe maatregelen”, besluit MacDonnel.