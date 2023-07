Heel Frankrijk leeft mee: wat is er gebeurd met de kleine Emile (2)?

OPROEP. Woont of verblijft u momenteel in Sicilië of Sardinië, waar temperatu­ren tot wel 48 graden voorspeld worden?

Voor een artikel over de hitte in de regio zoeken wij Vlamingen die in Sardinië of Sicilië wonen of verblijven. We willen graag weten hoe men zich daar voorbereidt op de extreme weersomstandigheden. Wil je daarover getuigen, stuur dan een mail naar phg@hln.be.