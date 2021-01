Heel Frankrijk krijgt mogelijk huisarrest opgelegd van 18 uur tot 6 uur

In Frankrijk worden er elke dag gemiddeld 274 nieuwe coronabesmettingen per miljoen inwoners gemeld, in België zijn dat er momenteel 179. Gisteren kwamen er 23.852 nieuwe gevallen bij, iets minder dan de 25.379 voor dezelfde dag een week eerder. In de ziekenhuizen liggen 24.669 patiënten, in de IC-afdelingen 2.711. Frankrijk heeft tot nog toe net geen 250.000 inwoners of 0,38 procent van de bevolking ingeënt met een eerste dosis van het coronavaccin.

Het moderne Frankrijk zet nu voor het eerst het uitgaansverbod in voor de bestrijding van een ziekte. Het werd eerder voornamelijk in oorlogen toegepast, zoals door de Duitse bezetter (1940-1944) en in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Een van de beruchtste uitgaansverboden was in 1961 van de prefect van Parijs die een uitgaansverbod afkondigde voor "Franse moslims uit Algerije". Vijftien jaar geleden was er tijdens rellen in voorsteden korte tijd een uitgaansverbod voor minderjarigen zonder begeleiding en in 2018 was er een avondklok op het Franse eiland Réunion wegens rellen.