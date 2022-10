Heeft Rusland nog voldoende raketten om dit spervuur vol te houden? Dit zeggen militaire experts

Waarom vrede in Oekraïne niet van de VS zal komen: “Amerika wint bij de oorlog en wij betalen de factuur”

“De VS vecht om zijn positie als wereldleider te behouden”, zegt Tom Sauer, professor Internationale Politiek (UAntwerpen). De cijfers bevestigen dat. Want sinds februari pompte de VS al 52 miljard dollar in het ondersteunen van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Dat is ongezien. Wat is het eindspel van de VS? En welke belangen heeft de VS in Oekraïne? Professor Sauer legt uit.

