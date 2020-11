Heeft Poetin nog een dochter? Gelaatstrekken van 17-jarig meisje komen voor 70,44 procent overeen

Nu weer hip dankzij Netflix en corona: hoe schaken wereld­nieuws werd door controver­siële schaakkam­pi­oen

25 november Een reeks op Netflix over een schaakkampioene is na één maand al door 62 miljoen mensen bekeken, een record voor de streamingdienst. Ook in België was ‘The Queen’s Gambit’ de voorbije weken op sommige dagen het best bekeken programma. Schaken is sinds corona een hit, en niet alleen op het scherm. Nog nooit hebben nog nooit zo veel mensen geschaakt. Met 600 miljoen zijn ze nu, wereldwijd.