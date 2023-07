Hedi (22) verloor deel van schedel na politierellen in Frankrijk: “Agenten lieten me voor dood achter”

Een Franse twintiger heeft getuigd over de ernstige verwondingen die hij begin deze maand opliep tijdens de zware rellen in Marseille. Een groep agenten sloeg de 22-jarige Hedi in elkaar en beschoot hem met rubberkogels, waardoor de jongeman nu een groot stuk van zijn schedel kwijt is. “Ze sleurden me mee naar een donker steegje en begonnen me te slaan. Sommigen deden het met hun vuisten, anderen met knuppels.”

Enkele weken geleden braken hevige rellen uit doorheen Frankrijk als gevolg van de dood van de 17-jarige Nahel. De tiener werd op 27 juni doodgeschoten door een politieagent tijdens een verkeerscontrole in de Parijse voorstad Nanterre.

Op 1 en 2 juli vonden ook in Marseille, in het zuiden van het land, hevige protesten plaats. De 22-jarige Hedi nam niet deel aan de rellen, maar wou ‘s avonds samen met vrienden naar een bar gaan. “We kwamen enkele agenten van de BAC (‘Brigade anti-criminalité’, de Franse anti-misdaadbrigade, red.) tegen”, vertelt de twintiger in een interview met nieuwssite ‘Konbini News’. We zeiden ‘goedenavond’, maar hadden al snel door dat ze niet met ons wilden praten. En toen begon het.”

“Ik voelde mijn schedel niet meer”

Toen Hedi zich omdraaide, kreeg hij plots een klap op zijn hoofd. “Ik wist eerst niet goed wat het precies was”, zegt de jongeman, die door de slag in elkaar zakte. “Ze (de agenten, red.) sleurden me vervolgens mee naar een donker steegje en begonnen me te slaan. Sommigen deden het met hun vuisten, anderen met knuppels.” Na de knokpartij lieten de politiemannen Hedi voor dood achter. “Ik probeerde mijn hoofd aan te raken, maar ik voelde mijn schedel niet”, herinnert de twintiger zich.

Hedi werd naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. Hij had een kaakbreuk en zijn schedel was er erg aan toe, vermoedelijk omdat hij tijdens de geweldsdaad ook beschoten werd met rubberkogels. “De artsen moesten een deel van mijn schedel verwijderen”, aldus de jongeman, die een week op intensieve zorgen en twee weken op de afdeling neurochirurgie lag. Tot op vandaag is Hedi’s hoofd helemaal misvormd, waardoor hij regelmatig zware migraineaanvallen krijgt.

Volledig scherm Op 1 juli braken zware rellen uit in Marseille. © AFP

“Ze wilden het niet horen”

De twintiger begrijpt nog steeds niet wat hem overkomen is. Volgens hem was er absoluut geen reden voor het harde optreden van de politieagenten. “Ze hebben op geen enkel moment naar mijn papieren gevraagd. Ik probeerde hen te vertellen dat ze me mochten fouilleren en dat ik niets gevaarlijks bij me had. Maar ze wilden het niet horen”, klinkt het.

Na de rellen in Marseille zijn vier politieagenten aangeklaagd voor geweld. Eén van hen is in voorlopige hechtenis genomen. Het is niet duidelijk of het om dezelfde personen gaat die Hedi hebben aangevallen.