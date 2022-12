Hebben een pizzadoos en Twitterberichten aan Greta Thunberg tot arrestatie van ex-kickbokser Andrew Tate geleid?

“Ik verwacht dat mijn vrouw mijn ontbijt maakt.” Prof legt uit waarom veel jonge mannen nog seksis­tisch zijn

De Brits-Amerikaanse Andrew Tate (35) is een ongegeneerde vrouwenhater, en toch is hij razend populair. Op sociale media had hij miljoenen volgers, tot hij van de platformen werd gezwierd. Waarom kregen zijn vrouwonvriendelijke uitspraken toch zo veel bijval van moderne jonge mannen? En heb je als ouder wat dat betreft je zoon zelf in de hand? Prof. Henk de Smaele legt de vinger op de wonde. “Hun reflex is er eentje van zelfbehoud, nu vrouwen meer rechten vergaren.”

25 augustus