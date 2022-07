Hebben de VS genoeg vaccins tegen apenpokken? Deskundigen denken het niet

Federale ambtenaren hebben deze week de aankomst van honderdduizenden extra doses vaccin tegen apenpokken aangeprezen als een mijlpaal in de strijd tegen de uitbraak in de VS. Naar schatting van deskundigen zijn dat er echter niet genoeg om het virus in te perken.

De Verenigde Staten gaan een kritieke periode van drie maanden in, waarin het aantal gevallen zich kan blijven vermenigvuldigen. En de volgende vaccins zouden te vroegste in oktober arriveren. Zelfs mét die zendingen zijn er slechts genoeg flesjes van het Jynneos-vaccin in twee doses voor ongeveer een derde van het geschatte aantal hoogrisicopatiënten.

Nu de gevallen in de Verenigde Staten ongeveer elke week verdubbelen, waarschuwen sommige gezondheidsdeskundigen dat een tekort aan vaccindoses een bedreiging kan vormen voor het vermogen van de natie om de uitbraak in te dammen en te voorkomen dat het virus permanent verankerd raakt - een zorg die sommige federale ambtenaren privé toegeven aan ‘The Washington Post’.

Bij bijna 5.200 mensen in de Verenigde Staten, voornamelijk homo- en biseksuele mannen, zijn apenpokken vastgesteld. Het virus kan zich verspreiden door huid-op-huidcontact en kan koorts, gezwollen klieren en ernstige pijn en letsels veroorzaken. De meeste deskundigen denken dat er waarschijnlijk nog honderden of duizenden gevallen onopgemerkt zijn gebleven.

“Als je wiskundig kijkt naar wat de vereisten zijn... staan we hier voor een zware taak”, zei J. Stephen Morrison, directeur van het Global Health Policy Center aan het Center for Strategic and International Studies (CSIS), vrijdag in een podcast van CSIS, eraan toevoegend dat er 3,2 miljoen doses nodig zouden zijn om de risicopopulatie volledig te dekken. “We zullen tot het eind van het jaar geen 2 miljoen doses hebben”, zei Morrison. Ruim 1 miljoen mannen met een hoog risico zouden maandenlang geen twee doses Jynneos kunnen krijgen.

Tweedosiskuur

Amerikaanse ambtenaren zeiden dat ze nu 1,1 miljoen doses Jynneos-vaccin hebben veiliggesteld, waaronder 786.000 doses die eindelijk door de regelgevende instanties zijn goedgekeurd na meer dan een maand vertraging in Denemarken, en die “in de loop van de komende weken in handen zullen komen van mensen die ze nodig hebben”, zei minister Xavier Becerra van Volksgezondheid en Human Services donderdag. Federale regelgevers herhaalden dat het vaccin aan de meeste mensen moet worden gegeven als een tweedosiskuur, wat betekent dat Amerikaanse ambtenaren genoeg injecties hebben voor ongeveer 550.000 mensen.

Door het tekort aan Jynneos, het enige vaccin dat door de Food and Drug Administration is goedgekeurd als bescherming tegen apenpokken, zijn gezondheidsfunctionarissen op elk niveau van de overheid druk bezig met het bedenken van strategieën. Degenen in zwaar getroffen gemeenschappen zoals New York City en D.C. hebben ervoor gekozen om voorlopig maar één dosis uit te delen, tegen het advies van de regelgevende instanties in.

Moeilijk uit te roeien

“We verwachten dat het aantal gevallen de komende dagen of weken zal blijven stijgen naarmate er meer tests beschikbaar komen”, zei een woordvoerder van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vrijdag. Hoewel het virus nog niet in verband is gebracht met een bevestigd sterfgeval in de VS, blijven volksgezondheidsleiders zich zorgen maken dat het moeilijk uit te roeien zal zijn, vooral als het weer overslaat op knaagdieren en andere kleine zoogdieren, die de overdracht in Centraal- en West-Afrika hebben gestimuleerd.

“Over het geheel genomen zijn er op dit moment niet genoeg vaccindoses om aan de vraag te voldoen”, concludeerde de Kaiser Family Foundation, een onpartijdige denktank op het gebied van de gezondheidszorg, vrijdag in een analyse.

Uitbreiding

Dat tekort wordt alleen maar groter als de uitbraak zich de komende weken uitbreidt naar andere bevolkingsgroepen. De hoogrisicogroep voor apenpokken bestaat uit voornamelijk mannen, maar de eerste twee gevallen buiten die groep zijn vorige week bevestigd. Een kind en een zwangere vrouw zijn nu ook besmet geraakt in de VS. Ook in het buitenland heeft het virus zich verspreid naar kinderen, vrouwen en ander kwetsbare groepen.

“We hebben niet veel tijd om dit op te lossen”, zei Peter Hotez, van het Baylor College of Medicine. “Als het eenmaal in de knaagdierenpopulatie terechtkomt, wordt het hier een vaste waarde, zoals het in Centraal- en West-Afrika is geweest.”

