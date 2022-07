Heathrow Airport vraagt maatschappijen om geen vliegtickets voor zomer meer te verkopen

Coronapiek in pc-verkopen is voorbij

Nadat de verkoop van pc’s de voorbije twee coronajaren sterk was gestegen, is de trend dit jaar omgekeerd. In het tweede kwartaal kende de wereldwijde pc-verkoop zelfs de sterkste daling in negen jaar, zo zegt het marktonderzoeksbureau Gartner. Een andere analist, IDC, komt tot gelijkaardige conclusies.

12:31