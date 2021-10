Hawaii geeft gevangenen 50 dollar om zich te laten vaccineren

Amerikaan­se (17) wint 50.000 dollar bij ‘vaccinatie-loterij’

12 juni De 17-jarige Nancy Gutierrez heeft zich laten vaccineren. Nu is ze bij de vijftien gevaccineerde mensen die een geldprijs hebben gewonnen bij het “Vax for the Win’- programma in Californië. Ze is heel blij dat ze gevaccineerd is: “We zijn jong en houden er allemaal van om samen te komen met vrienden. En met het vaccin is het veiliger om samen te komen met vrienden.” Ze is niet de eerste die een geldprijs wint na een vaccinatie. Zo won Abbigail Bugenske eerder al 1 miljoen dollar in de staat Ohio. In Washington is er ook de ‘Joints for Jabs’ actie. Met een bewijs van vaccinatie kunnen Amerikanen boven de 21 jaar een gratis joint afhalen bij een cannabiswinkel.