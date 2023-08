Hawaïanen over zware voertuigen van elektriciteitsbedrijf op de weg tijdens bosbranden: “Jullie snijden ons af van ontsnappingsroute terwijl er geen andere uitweg is?”

“Er was geen politie te zien, alleen maar voertuigen van Hawaiian Electric die kwamen aanrijden met nieuwe telefoonpalen”, zegt bewoner Cole Millington (26). Hij spreekt van “een enorme bumper-aan-bumperfile” tijdens hun vlucht. “In plaats van te wachten tot iedereen weg was, blokkeerden ze de enige uitweg met hun zware voertuigen.”

Dat de elektriciteitskabels op de Honoapiilanisnelweg werden weggehaald, dat begrijpen Millington en zijn huisgenoot Caitlin Carroll (27) nog wel. “Je wil niet over stroomkabels rijden”, aldus Millington. “Maar ze begonnen ook al de palen te vervangen op het moment dat we allemaal probeerden weg te geraken. We dachten alleen maar: ‘ga verdomme van de weg af en laat ons door’.” Volgens Carroll werden bestuurders die wilden helpen met hun kettingzagen afgewimpeld.

“Het was onbegrijpelijk”, aldus Millington, die zijn huis en zijn bedrijf verloor in de vlammen. “Ze zagen dat de lucht zwart was. Ze zagen dat de stad in brand stond. Ze zagen dat de wind nog altijd alles omverblies. En toch begonnen ze al nieuwe elektriciteitspalen te steken.” Millington deed er uiteindelijk “meer dan drie uur” over om naar het centrum van het eiland te rijden. In zijn achteruitkijkspiegel zag hij de vuurzee.

Verwaarlozing

In een reactie op de kritiek zei de woordvoerder van Hawaiian Electric, Darren Pai, dat hij zou onderzoeken of de dienstwagens verantwoordelijk waren voor het afsluiten van de snelweg. Videobeelden van Millington lijken alvast te bevestigen dat er inderdaad kraanwagens van Hawaiian Electric op de baan stonden.

Ook Amanda Cassidy (33) stelde zelf vast hoe de politie sommige wegen versperde terwijl arbeiders er aan de elektriciteitskabels werkten. Samen met haar vriend probeerde Cassidy de stad uit te vluchten via Lahainaluna Road. Op een bepaald moment namen ze een bocht naar links om daar het toekomende verkeer trotseren. Ze moesten wel van de weg af omdat die volledig geblokkeerd was en de vlammen hun richting uitkwamen. “Als duizenden mensen in voertuigen proberen te vluchten, dan moet je iets anders bedenken”, zei ze over het nutsbedrijf. “Dat is onze reddingslijn, onze ontsnappingsroute en jullie snijden ons daarvan af? En dat terwijl er geen andere uitweg is.”

Volgens Cassidy had het drama “jaren geleden kunnen worden vermeden”. “Dat is zó teleurstellend.” Hawaiian Electric werd gisteren ook opnieuw aangeklaagd omdat het de branden mee zou hebben mogelijk gemaakt door jarenlange verwaarlozing en door het uitblijven van noodplannen om de elektriciteitscentrales uit te zetten vóór de hevige wind over Maui begon te razen. Het gaat al om de vierde aanklacht tegen Hawaiian Electric in verband met de bosbranden. Over de rechtszaken wil het bedrijf niet communiceren. Woordvoerder Pai zei dat ze nu eerst willen focussen op het herstellen van de stroomvoorziening. Pai benadrukte dat de “oorzaak van de brand nog niet is vastgesteld” en dat ze “zullen meewerken met de overheid aan het onderzoek”.

