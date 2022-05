Hartverwarmend: jong rugbyspelertje geeft peptalk aan teamgenootje en gaat viraal op Twitter

De spelers waren op paaskamp in Sedbergh School in Cumbria toen Bob het moeilijk kreeg en begon te huilen. “Iedereen is ouder dan ik, iedereen is groter dan ik”, hoor je hem op het filmpje zeggen. Een coach was met Bob aan het praten toen zijn teamgenoot Jack naar hem toe kwam en zijn armen om hem heen sloeg om hem te troosten.

“Luister naar me. Vertrouw me. Kijk naar me, Bob. Ik ben de kleinste jongen hier. Het maakt niet uit of je klein bent, of jong. Het maakt niet uit of je lang bent, of dat je dik bent”, begint Jack zijn peptalk. “Je bent een briljante rugbyspeler. Begrijp je dat? Je bent geweldig! Je bent eigenlijk geweldig voor je leeftijd. Goed, geef me een knuffel.”