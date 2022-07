“Hartverscheurende gesprekken met vrouwen wiens afspraak werd geannuleerd”: Texaans hooggerechtshof verbiedt abortus opnieuw volledig

Abortus weer toegelaten in Texas, rechter roept verbod tijdelijk halt toe

Een rechter in Texas heeft het abortusverbod in de staat tijdelijk een halt toegeroepen. Een wet uit de jaren 20 maakte het uitvoeren van een abortus in de staat strafbaar, maar pro-abortusbewegingen trokken naar de rechter en zijn nu – ook al is het tijdelijk – in het gelijk gesteld.

28 juni