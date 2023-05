“Hartinfarct” of “griep”: steeds meer speculatie over gezondheid Loekasjenko, Wit-Russische president naar verluidt in ziekenhuis

De gezondheidstoestand van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko (68) maakt de tongen los. De geruchtenmolen kwam op gang na de 9 meiparade in Moskou, waar de bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin er ogenschijnlijk onwel uitzag . Volgens Wit-Russische media is het staatshoofd zaterdagavond opgenomen in een ziekenhuis in Minsk, en door die bewering doen nu de wildste theorieën de ronde. “Hij had een hartinfarct”, “ligt in een coma” of “is al dood”, klinkt het onder meer.

Verschillende Wit-Russische media, waaronder radiozender Euroradio, beweren dat Loekasjenko zaterdag rond 19.00 uur lokale tijd (18.00 uur Belgische tijd) is opgenomen in een ziekenhuis in de hoofdstad Minsk. Volgens de bronnen was de ingang van het ziekenhuis afgesloten en werden de toegangswegen bewaakt door gewapende troepen, zodat de colonne van de president ongestoord kon passeren.

De laatste keer dat het Wit-Russische staatshoofd in het openbaar werd gezien, was tijdens de 9 meiparade in Moskou. Die vindt elk jaar plaats naar aanleiding van de ‘Dag van de Overwinning’, waarmee Rusland de overwinning op nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog herdenkt.

Volledig scherm Loekasjenko zag er onwel uit tijdens de 9 meiparade in Moskou. Rond zijn rechterhand zat een verband. © ANP/EPA

Moe en onwel

Tijdens de parade zat Loekasjenko er erg ongemakkelijk bij. Hij zag er moe en onwel uit en had een verband rond zijn rechterhand. De president legde de korte afstanden op het terrein bovendien af in een golfkarretje. Ook het diner met de andere staatshoofden woonde Loekasjenko niet bij. In plaats daarvan werd hij met een ziekenwagen naar de luchthaven gebracht en verliet hij Moskou al vroeger.

Later die dag was het 68-jarige staatshoofd nog aanwezig op de overwinningsceremonie in Minsk. Maar ook daar leek hij niet in zijn nopjes. Loekasjenko droeg een maatpak in plaats van een militair uniform en hield uitzonderlijk geen toespraak.

KIJK. Tijdens de 9 meiparade in Moskou zag Loekasjenko er ogenschijnlijk ziek uit

“Hartinfarct” of “griep”

Door de afwezigheid van Loekasjenko en het stilzwijgen van zijn entourage circuleren nu talloze geruchten over zijn gezondheidstoestand. Jason Jay Smart, een correspondent voor The Kyiv Post, beweert dat de president een hartinfarct heeft gehad. “Waarschijnlijk is hij in een kunstmatige coma gebracht”, tweette Smart. “Loekasjenko is niet meer gezien sinds de 9 meiparade, waar hij zichtbaar ziek was. Dat is zeer ongebruikelijk voor de leider van een land waar er volgens het regime “maar één politicus is”. Onafhankelijke media speculeren dan ook dat de oude man in zeer slechte staat zou kunnen zijn – of zelfs al dood”, aldus Smart.

Volgens de Oekraïense viceminister van Binnenlandse Zaken Anton Gerasjenko is de afwezigheid van de president op dit moment het felst besproken onderwerp in de Wit-Russische media. “Vandaag is de informatie verschenen dat Loekasjenko en zijn entourage een soort griep hebben. Interessant”, schreef hij op Twitter. Het telegramkanaal ‘Vyvedka’ meldde eerder al dat bij de inwonende familieleden van het staatshoofd Covid-19 en griep zou zijn vastgesteld, maar dat nieuws is niet bevestigd.

Ook de Wit-Russische dissident Pavel Latushka stelt zich vragen bij Loekasjenko’s toestand. “Hij is al vier dagen verdwenen. Is hij ziek, vergiftigd of doet hij alsof?”

Loekasjenko zal naar verwachting niet gauw in het openbaar verschijnen. Zo heeft het presidentiële bureau het weekprogramma van het staatshoofd sinds 9 mei niet meer bijgewerkt.

