Hartelijke ontvangst voor Zelensky in Witte Huis. Joe Biden: “Moed en veerkracht van Oekraïense volk zijn inspiratie voor hele wereld”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is woensdag aangekomen in de Amerikaanse hoofdstad Washington voor zijn eerste buitenlandse reis sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog. Dat meldt het Oekraïense staatsagentschap Ukrinform. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bevestigt vandaag dat de Verenigde Staten nog eens 1,85 miljard dollar (1,75 miljard euro) aan militaire hulp vrijmaken voor Oekraïne en een Patriot-luchtafweersysteem sturen.

Het zeldzame werkbezoek vindt plaats op uitnodiging van Amerikaans president Joe Biden. Zelensky hoopt de samenwerking tussen de landen met betrekking tot de oorlog te versterken. De militaire steun van de Amerikanen is zeer belangrijk voor Oekraïne, dat bijna tien maanden geleden werd binnengevallen door Russische troepen.

Biden beklemtoonde bij een eerste persmoment met Zelensky dat de VS Oekraïne steunen in de “brutale oorlog die door Poetin wordt gevoerd”. De moed en veerkracht van het Oekraïense volk zijn een inspiratie voor de hele wereld, aldus de Amerikaanse president, die bevestigde dat de VS aan Oekraïne het Patriot-luchtafweersysteem zullen leveren. Hij feliciteerde Zelensky ook met zijn verkiezing tot man van het jaar door het magazine ‘Time’.

Zelensky op zijn beurt bedankte Biden voor zijn hulp in de Oekraïense strijd tegen Rusland en sprak zijn appreciatie uit voor het Amerikaanse volk. Hij overhandigde Joe Biden als geschenk ook een kruis voor militaire verdienste, in naam van een van zijn legeraanvoerders die momenteel strijdt in Bachmoet in de Donbas-regio.

Beide leiders geven straks, omstreeks 22.30 uur Belgische tijd nog een gezamenlijke persconferentie.

Vergelijking met bezoek Winston Churchill

“Veel te bespreken”, tweette Biden naar aanleiding van het bezoek van Zelensky. Amerikaanse parlementariërs trekken een vergelijking met het bezoek van de Britse leider Winston Churchill, die 81 jaar geleden naar Washington kwam. Hij deed kort na de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in 1941 een beroep op toenmalig president Franklin Roosevelt om de afzijdigheid van de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog te beëindigen. Zelenski vergeleek het verzet van zijn land eerder met de eenzame strijd van het Verenigd Koninkrijk tegen de nazi’s voordat de VS na ‘Pearl Harbor’ afscheid namen van hun isolationisme.

Zelensky en Biden hebben elkaar sinds het uitbreken van de oorlog meermaals gesproken, maar het is de eerste keer dat beide leiders elkaar ontmoeten. Het is voor de Oekraïense president niet zijn eerste bezoek aan het Witte Huis. Hij werd daar in september 2021 ook al door Biden ontvangen. De Amerikaanse president zei toen toegewijd te zijn aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, waar toen alleen in het oosten oorlog was.

Het Witte Huis meldt dat de Oekraïense president slechts enkele uren in Washington zal zijn en daarna direct terugkeert naar zijn land. Straks spreekt hij nog het Amerikaans Congres toe. Daarna keert hij weer terug naar Kiev.

Patriot-luchtafweersysteem

Het Pentagon kondigde vandaag nog eens een bijkomende 850 miljoen dollar aan veiligheidssteun aan voor Oekraïne. In totaal leverden de VS 21,9 miljard dollar (20,7 miljard euro) aan militaire steun aan Oekraïne sinds president Joe Biden aan de macht is. Eén miljard dollar is zo bedoeld voor een uitbreiding van de luchtafweer en voor materiaal voor precisie-aanvallen, bijkomende munitie en belangrijke uitrusting.

“De hulp van vandaag bevat voor de eerste keer het ‘Patriot Air Defense System’, dat in staat is om kruisraketten, ballistische korteafstandsraketten en vliegtuigen neer te halen op een heel wat grotere hoogte dan de voorheen geleverde luchtafweersystemen”, aldus Blinken in het persbericht. De Amerikaanse zender CNN noemt de Patriot de Amerikaanse “gouden standaard” voor luchtafweer.

Quote We zullen Oekraïne steunen zolang dat nodig is, zodat Kiev zichzelf kan blijven verdedigen en in de sterkst mogelijk positie aan de onderhande­lings­ta­fel kan zitten als de tijd rijp is Antony Blinken

“We zullen Oekraïne steunen zolang dat nodig is, zodat Kiev zichzelf kan blijven verdedigen en in de sterkst mogelijk positie aan de onderhandelingstafel kan zitten als de tijd rijp is”, aldus nog Blinken.

Om het Patriot-systeem te bedienen zijn tientallen mensen nodig. Daarvoor is ook een grondige en lange training nodig.

De afgelopen weken had Zelensky het westen herhaaldelijk opgeroepen om moderne luchtafweersystemen te leveren. Rusland voert sinds oktober immers grote bombardementen uit op de energie-infrastructuur van Oekraïne. De Patriots kunnen ingezet worden om die aanvallen tegen te gaan. Het systeem bewees zijn werkzaamheid de afgelopen jaren in Irak.

Washington stuurt ook bijkomende munitie voor de Oekraïense artillerie, waaronder HIMARS-raketten, gepantserde voertuigen, mortieren en precisieraketten van het kaliber 155 mm, wat de NAVO-standaard is.

Rusland had de VS eerder al gewaarschuwd om Oekraïne geen luchtafweersysteem van dat type te zullen leveren. Dat “zal zeker leiden tot een escalatie van het conflict”, klonk het.

