Hardnekkige corona-ontkenner sterft zelf aan Covid-19

Een tiental dagen voor zijn dood had Gaarder nog heel wat volk uitgenodigd bij hem thuis in Gran. Dat gebeurde op twee verschillende gelegenheden. Daarmee overtrad hij de regels, die een maand geleden in die regio weer verstrengd waren.

Van de aanwezigen hebben er nu al zeker twaalf positief getest op het coronavirus. Een van hen is inmiddels ook gestorven. Het gemeentebestuur denkt dat Gaarder al verschillende weken ziek rondliep, maar het moedwillig vertikte om zich te laten testen.

“Mogelijk superverspreider”

“Een post-mortemtest wees uit dat hij ook zelf besmet was”, klinkt het nu in een persbericht van de gemeente. Kan dat nog wel achterhaald worden, zal u zich afvragen. Ja dus, en moeilijk is dat niet. Lijkschouwers passen gewoon de klassieke manier toe, met een wattenstaafje in de neus of via een analyse van de antilichamen in het bloed.

“Gaarden kan door zijn houding een superverspreider geweest zijn”, stelt Are Løken als hoofd van de medische dienst in Gran. “We hebben echter geen idee hoeveel mensen hij daadwerkelijk uitgenodigd heeft. Ze zullen er zeker niet allemaal eerlijk voor uitkomen. Het is een klein milieu dat gewoon niet gelooft dat er een pandemie gaande is.”

“Niet meer dan verkoudheid”

Op 18 maart hekelde Gaarder op sociale media nog de “drastische maatregelen” die ingezet worden om het virus in bedwang te houden. “Of is dit net een manier om te camoufleren dat het coronavirus zich niet verspreidt van mens tot mens? Het is echt niet meer dan een verkoudheid", klonk het.

De complotdenker mocht zijn ideeën soms ook op tv verkondigen. Heel wat van zijn Facebookposts kregen een waarschuwingslabel mee.

