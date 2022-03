Hardhandige politie arresteert onterecht twaalfjarige jongen

Duitsland neemt megajacht van Russische oligarch met grootste zwembad ooit in beslag

De Duitse autoriteiten hebben een jacht van de Russische oligarch Alisjer Oesmanov in beslag genomen. Dat bericht het Amerikaanse zakentijdschrift 'Forbes’ op gezag van drie bronnen in de jachtindustrie. De Europese Unie had maandag nog sancties uitgevaardigd tegen Oesmanov.

