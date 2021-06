Harde woorden tijdens “ongeziene confrontatie” met Orban op EU-top: “Heeft Hongarije nog zijn plaats in de EU?”

Op de Europese top in Brussel zijn zo goed als alle leiders donderdag zwaar uitgevallen tegen de Hongaarse premier Viktor Orban vanwege de goedkeuring van de nieuwe wet in Hongarije die een verbod instelt op het afbeelden en propageren van homoseksualiteit, afwijking van genderidentiteit en geslachtsverandering bij minderjarigen. "Deze confrontatie was ongezien", reageerde premier Alexander De Croo achteraf. Ook de Luxemburgse premier Xavier Bettel haalde hard uit naar Orban.

Tijdens de vergadering was al uitgelekt dat Mark Rutte de grote woorden niet had geschuwd. Waarom verlaat Hongarije de Europese Unie niet als haar waarden het land niet meer goed uitkomen, had de Nederlandse premier tegen Orban gezegd. Maar hij blijkt niet alleen gestaan te hebben met zijn kritiek.

"Veel meer landen dan de 17 die deze week de brief over Hongarije ondertekenden, hebben duidelijk gemaakt dat Hongarije te ver is gegaan en dat deze wet niet kan worden aanvaard", zei De Croo. Orban probeerde nog uit te leggen waarom de wet volgens hem nodig is, maar zijn verdediging was volgens De Croo "bijzonder zwak".

Quote Het gaat om basisrech­ten, het recht om anders te zijn Luxemburgs premier Xavier Bettel

Verschillende leiders brachten naar verluidt een emotionele tussenkomst tijdens het debat. Dat was met name zo voor de Luxemburgse eerste minister Xavier Bettel, die zelf met een man getrouwd is en zijn persoonlijke verhaal vertelde. Mijn moeder haat het dat ik homo ben, daar leef ik mee. En nu zet je dit om in een wet. Ik respecteer je, maar dit is een rode lijn. Het gaat om basisrechten, het recht om anders te zijn”, zou hij volgens bronnen gezegd hebben.

Ook de Nederlandse premier Mark Rutte haalde stevig uit. Hij zei dat Hongarije ófwel de grondrechten moet respecteren die bij het EU-lidmaatschap horen, ófwel moet vertrekken uit de EU door het EU-artikel 50 te activeren. “Voor mij hebben ze daar dan niets meer te zoeken.” Hij noemde zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán ‘schaamteloos’. Artikel 50 is het verdragsartikel dat de Britten gebruikten voor hun brexit.

Quote Als je meedoet, moet je je aan de regels en waarden houden Portugees premier António Costa

De Portugese premier António Costa wees erop dat het mogelijk is om “een economische relatie” te hebben met de EU, zoals Noorwegen en Zwitserland. “Maar als je meedoet, moet je je aan de regels en waarden houden”, zei hij. “De EU is geen imperium in wording zoals de Sovjet-Unie”, vertelde Costa ook aan Orbán.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwde Orbán dat “je homoseksualiteit niet kunt gelijkschakelen met pedofilie”, en dat er “geen compromis is over de menselijke waardigheid”. “Heeft Hongarije nog zijn plaats in de EU? Ik hoop dat dat de vraag is waar Orban straks mee naar huis gaat”, vatte een aanwezige het debat samen. “Hij had in ieder geval niet verwacht dat de vergadering zo zou verlopen.”

“Hypocrieten”

Orbán heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen. Enkel Polen schaarde zich expliciet achter Hongarije, Slovenië hield zich op de vlakte. De Hongaarse minister van justitie, Judit Varga, liet vanuit Boedapest wel snel van zich horen. “De verklaring van Rutte is slechts een nieuwe aflevering van de politieke chantageserie”, schreef ze op Twitter. “Hongarije wil niet uit de EU. Integendeel, we willen haar redden van hypocrieten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Inbreukprocedure

De Europese Commissie heeft al laten verstaan dat ze een inbreukprocedure zal openen tegen Hongarije vanwege de wet. "Ook zal het (bij de Commissie ingediende) Hongaarse investeringsplan lijn per lijn worden geanalyseerd, om te bekijken of er geen lijnen moeten worden geschrapt", zei premier De Croo.