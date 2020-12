“Harde lockdown in Duitsland noodzakelijk om virus in te dammen”

De oostelijke deelstaat Saksen verscherpt de huidige gedeeltelijke lockdown door alle kinderopvang- en onderwijsinstellingen te sluiten. Ook winkels die niet-essentiële goederen verkopen moeten de deuren sluiten, een harde klap voor winkeliers in de aanloop naar de kerstdagen. Bezoekers in woonzorgcentra moeten negatief getest zijn en een mondkapje dragen.

Saksen geldt sinds afgelopen weekend als de belangrijkste coronahotspot. In sommige gebieden werden in een week tijd meer dan 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners geteld. "De situatie in de ziekenhuizen is niet alleen gespannen, maar extreem gevaarlijk", zei de Saksische premier Michael Kretschmer. Volgens hem liggen in sommige ziekenhuizen de intensieve zorgafdelingen al helemaal vol.