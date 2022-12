Harde beelden tonen hoe arrestant verlamd raakt in VS: vijf agenten aangeklaagd

Het incident gebeurt in New Haven (Connecticut), waar Cox wordt opgepakt voor het bezit van een handvuurwapen - een aanklacht die later wordt ingetrokken. De agenten zetten de man in hun combi zonder gordel en brengen hem naar het commissariaat.

Aan een kruispunt moet bestuurder Oscar Diaz bruusk remmen om een aanrijding te vermijden, waardoor Cox met zijn hoofd tegen de metalen wand vliegt. “Ik kan niet bewegen”, roept hij naar de agenten. “Ik heb mijn nek gebroken.” Diaz rijdt nog 3,5 minuten verder voor hij stopt om te kijken naar de arrestant. “Ik denk dat ik mijn nek heb gebroken”, zegt Cox nog een keer wanneer ze aankomen aan het commissariaat. “Je hebt die niet gebroken, nee, je hebt te veel gedronken”, antwoordt sergeant Betsy Segui.

Aan voeten uit combi gesleurd

Op bodycambeelden is te zien hoe ze de man later aan zijn voeten en benen uit de combi slepen en hem in een rolstoel zetten. “Ga rechtop zitten”, zegt een agent, waarop Cox antwoordt dat hij zich niet kan bewegen. “Je probeert niet eens”, is het antwoord. Cox schuift een paar keer uit de rolstoel, maar de agenten geloven hem niet en spotten zelfs met hem. Ze sleuren hem een cel in en leggen hem recht tegen een bed. De man kreeg geen medische hulp.

Cox liep bij de botsing een gebroken nek op en is permanent verlamd vanaf zijn nek. Zijn levensverwachting is ingekort en hij houdt aan het incident ook blijvende spieratrofie over, een aandoening waarbij de spieren dunner worden.

100 miljoen dollar

Hij en zijn familie klagen de agenten en de stad aan voor 100 miljoen dollar, omgerekend 95,18 miljoen euro. Vijf agenten die na het incident werden geschorst, worden nu ook aangeklaagd voor het roekeloos in gevaar brengen van iemand, wreedheid, nalatigheid, te snel rijden en voor het niet correct beveiligen van de arrestant in hun combi. Naast Diaz en Segui zijn het Ronald Pressley, Jocelyn Lavandier en Luis Rivera.

De zaak leidt tot veel verontwaardiging in de VS, ook al omdat Cox zwart is. De politie van New Haven voerde afgelopen zomer hervormingen door opdat een dergelijk incident nooit meer kan gebeuren. Op 8 december komt de zaak opnieuw voor.

