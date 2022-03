Harde beelden: bebloede scholier stuurt video naar vrienden na luchtaanval op schoolgebouw in Chernihiv

LIVE. Russen veroveren grootste kerncentra­le van Europa - Zelenski: “Rusland wil Tsjernobyl herhalen”

In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa in het zuidoosten van Oekraïne, is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken na Russische beschietingen. De brand is geblust, maar de centrale is nu in handen van de Russen. De Oekraïense president Zelenski beschuldigt Moskou van “nucleaire terreur” en stelt dat het regime van Vladimir Poetin “Tsjernobyl wil herhalen”. De Britse premier Johnson vraagt een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad aan. Volg alle laatste ontwikkelingen in dit liveblog.

8:34