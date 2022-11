Happy Thanksgiving! Wapen gevonden in rauwe kip op luchthaven in Florida

Met de jaarlijkse Thanksgiving-vakantie in zicht, gebruikte de TSA veel feestelijke woordspelingen in hun tweet, zoals: “We hate to break it to you, but stuffing a firearm in your holiday bird for travel is just a ‘baste’ of time.” ‘Basting’ of arroseren van voedsel is een garingstechniek waarbij er voortdurend heet vet en braadvocht over het stukje vlees geschept worden om het gelijkmatig te laten garen. Net zoals je met een ‘Thanksgiving turkey’ - of in dit geval kip - zou doen dus.