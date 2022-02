‘Hank the Tank’, een beer van meer dan 200 kilo, plundert huizen in Californië

De uitzonderlijk grote zwarte beer ‘Hank the Tank’ heeft sinds vorige zomer in minstens 28 huizen in de buurt van Lake Tahoe in Californië ingebroken. Het dier is op zoek naar pizza’s en ander overgebleven voedsel en weegt inmiddels al zo’n 226 kilo, schrijft de New York Times.

“Tot nu toe is niemand in staat geweest om Hank af te schrikken”, zegt Peter Tira, een woordvoerder van het California Department of Fish and Wildlife tegen de New York Times. De lokale politie en ambtenaren van het departement hebben geprobeerd om de beer met paintballgeweren, sirenes en tasers weg te jagen. Maar de zwarte beer voelt zich te sterk aangetrokken tot mensen en hun eten om lang weg te blijven. “Het is makkelijker om restjes pizza te vinden dan om het bos in te gaan”, zegt Tira.

Omwonenden van Lake Tahoe hebben sinds juli meer dan 100 keer de politie gebeld. Maar Hank, zoals de beer genoemd wordt door buurtbewoners, gaat gewoon door met zijn razernij in het stadje. Autoriteiten proberen Hank nu te vangen en hem mogelijk te euthanaseren. “Dit is een beer die alle angst voor mensen heeft verloren”, aldus Tira. “Het is een potentieel gevaarlijke situatie.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Groot maar lief

De gemiddelde zwarte beer in het westen van de Verenigde Staten weegt, volgens het Washington Department of Fish and Wildlife, zo’n 45 tot 136 kilo. Hank is met een gewicht van 226 kilo “uitzonderlijk groot” en kan door zijn grootte en kracht garages, ramen en deuren breken.

Hoewel Hank veel materiële schade heeft veroorzaakt, wijzen de bewoners erop dat het dier zachtaardig en lief is. Volgens lokale autoriteiten heeft de beer mensen nog niets aangedaan. “Als hij inbreekt in een huis, is hij veel meer geïnteresseerd in het eten dan in alle mensen die binnen zijn”, zegt inwoonster Bryant. “Hij zit daar maar gewoon en eet,’ zegt ze. “Hij valt ze niet aan. Hij gromt niet. Hij trekt geen onbeschofte gezichten. Waarom zou deze grote dummy moeten sterven?” zegt Bryant.

LEES OOK.