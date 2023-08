Handvol Belgen slachtoffer in miljoenenfraude rond Britse woonzorgcentra

Sanne en Marko getuigen over oplichten­de ‘huurmoor­de­naar’: “Je leven is in gevaar, betaal 4.500 euro, of ik moet je vermoorden”

“Het spijt me zeer voor je. Mijn plicht is om je te doden. En ik moet het doen, want ik ben er al voor betaald.” Safeonweb heeft vandaag meer dan 330 meldingen binnengekregen over een mail waarin een oplichter zich voordoet als huurmoordenaar en mensen op een zeer agressieve toon bedreigt om geld over te schrijven. “Het komt heel bedreigend over. Ik ben er echt al de hele dag niet goed van.”