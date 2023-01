Handtas na 41 jaar teruggevonden in Duitse kerk, eigenares was ze als zestienjarige vergeten in telefooncel

Myanmarese militairen onderhande­len over verkiezin­gen in rebellenzo­nes

De junta die in Myanmar aan de macht is, onderhandelt met drie lokale rebellenmilities over de organisatie van verkiezingen in de zones die onder hun controle staan, zo heeft een woordvoerder van de rebellen vrijdag gezegd. De militairen verzekerden eerder dat ze “vrije en eerlijke” verkiezingen in het land willen houden.

6 januari