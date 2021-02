Handrem niet afgezet of te hoge snelheid tijdens landing: piloten maken fouten omdat ze minder vliegen door pandemie

Een piloot die zich voorbereidde om het vliegtuig te laten wegtrekken van de gate, vergat de handrem uit te schakelen, waardoor het sleepvoertuig werd beschadigd. Een andere piloot had zo veel moeite met de landing van een passagiersvliegtuig op een winderige dag dat hij drie pogingen nodig had vooraleer hij het toestel succesvol aan de grond zette. Bij een ander incident vergat de piloot het de-icing-mechanisme in te schakelen dat ervoor zorgt dat de sensoren aan de buitenkant van het vliegtuig niet worden geblokkeerd door ijs. Gelukkig verliep de vlucht zonder verdere incidenten.

“Omdat ik al een paar maanden niet had gevlogen, was ik de automatismen wat kwijt”, zei de piloot die vergat het ijsbestrijdingsmechanisme te activeren in een anoniem rapport van een veiligheidsrapportagesysteem dat gerund wordt door NASA. “Mijn gevoel was dat ik alles nog voldoende in de vingers had, maar in werkelijkheid had ik wat tijd moeten nemen om de standaardprocedures te herbekijken.”