Handgeschreven brief Albert Einstein geveild voor 1 miljoen euro

Hoe Einstein het ‘zwart gat’ voorspelde. En er door de atoombom zelf in belandde

12 april Het was 1915 toen Albert Einstein in zijn algemene relativiteitstheorie voorspelde dat er zoiets moest bestaan als een ‘zwart gat’: een gebied in de ruimte waaruit niets, zelfs licht niet, kan ontsnappen. Deze week, ruim honderd jaar na Einsteins voorspelling, werd zo’n zwart gat op foto vastgelegd. De theoretisch natuurkundige had in 1905 al de basis gelegd voor zijn theorie. Hij was toen 26 en beleefde zijn ‘annus mirabilis’: het wonderjaar waarin hij vier artikels publiceerde die hem beroemd zouden maken. Met dank aan een saai baantje dat hem, naast een vast inkomen, toch vooral veel tijd bood om na te denken en onderzoek te verrichten. Tien jaar voor zijn dood zou hij zelf in een moreel ‘zwart gat’ verzinken. Met dank aan president Roosevelt.