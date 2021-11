Handgebaar redt 16-jarig Amerikaans meisje uit handen van haar ontvoerder: wat is dat handgebaar? Hoe werkt het? En kent men het hier ook?

“Ouderwetse mannelijk­heid kan destructie­ve gevolgen hebben.” Genderex­pert legt uit waarom de ‘nieuwe man’ nodig is

Er lijkt in onze maatschappij steeds minder plaats voor ouderwetse mannelijkheid. De ‘echte vent’ zit in het verdomhoekje. ‘Mogen mannen nog mannen zijn?’, hoor je weleens. Ja, maar ze kunnen best op zoek gaan naar een nieuwe vorm van mannelijkheid, in hun eigen belang, zegt filosoof Koen Dendoncker. Hij werkt met jongens en mannen rond gendergelijkheid en legt haarscherp uit hoe de ouderwetse man geen geschenk is voor zichzelf en voor de maatschappij. “Het traditionele rollenpatroon maakt mannen ongezond, ongelukkig en onvrij.”

