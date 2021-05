Hand geamputeerd na te strakke boeien

Bouwvakker Giovanni Loyola (26) is latino en woont in Pinson, ten noordoosten van Alabama’s grootste stad Birmingham. Hij zat op 16 februari 2020, volgens de documenten die zijn ingediend bij een federale rechtbank, televisie te kijken in de stacaravan van zijn moeder. Een hulpsheriff en twee andere agenten kwamen ter plaatse. Bij de politie van Jefferson County was een oproep binnengekomen over een gehoord schot en een vechtpartij met twee mannen. Ook zou een getuige hebben gezien hoe vuurwapens uitgeladen werden. Loyola zei tegen de agenten dat hij er niet bij betrokken was. Mogelijk was zijn broer wel betrokken in een handgemeen.