Hamas claimt executie van vijf Palestijnen, onder meer voor "collaboratie" met Israël

Vliegtuig­je geland, piloot die ermee dreigde in supermarkt te crashen opgepakt door politie

In het Amerikaanse Tupelo (Mississippi) heeft de politie verschillende winkels laten evacueren nadat een piloot ermee gedreigd had een vliegtuig in een Walmart-filiaal te laten crashen. De piloot zou ruim vijf uur lang rondjes hebben gevlogen boven Tupelo en andere plaatsen voordat het toestel in een veld terecht kwam. De politie heeft de man opgepakt.

3 september