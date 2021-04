'Halve Belg' Armin Laschet gekozen als opvolger van Angela Merkel. Of wordt de volgende bondskanselier toch weer een vrouw?

ITALIË Kranten beschuldi­gen zoon (20) Beppe Grillo van groepsver­krach­ting, woedende komiek schreeuwt onschuld uit

20 april Eén van de zonen van Beppe Grillo, de oprichter van de populistische Vijfsterrenbeweging, wordt in Italiaanse media ervan beschuldigd deel te hebben genomen aan een groepsverkrachting in 2019. De bloggende komiek beweert al tierend in een inmiddels virale video dat zijn zoon Ciro (20) onschuldig is. Noch Ciro, noch zijn drie vrienden, zijn vooralsnog aangeklaagd.