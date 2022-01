Hallucinante inkijk in leven zoals het is bij positieve test in Hongkong: “Minstens maand opsluiting zonder enig perspectief”

Darryl Chan (23) testte positief op Covid-19 toen hij vorige maand in Hongkong toekwam. Meer dan twee weken later - en ondanks dat hij nooit symptomen vertoonde - ligt hij geïsoleerd in een ziekenhuiskamer, zonder te weten wanneer hij zijn vrijheid terugkrijgt. Een hallucinante inkijk in leven zoals het is wanneer je positief test in Hongkong.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Op 19 december vloog Chan vanuit Londen naar Hongkong om met een nieuwe baan te starten. De jongeman was volledig gevaccineerd en had ook zijn booster al gekregen. Bovendien had hij meermaals negatief getest vooraleer aan zijn lange reis te beginnen. Chan was mentaal voorbereid op een quarantaine, maar niet op wat er zich vervolgens allemaal zou afspelen.

Bij aankomst in Hongkong deed Chan een verplichte Covid-test en wachtte daarna urenlang op de luchthaven. Zijn resultaat was “voorlopig positief”, wat betekende dat hij nog een test moest doen. Hij werd vervolgens overgebracht naar een afgeschermde plek met een geïmproviseerd bed.

Shock

“Het was in zekere zin een shock”, vertelt Chan aan de Amerikaanse zender ‘CNN’. “Na zo veel tests te hebben gedaan in de week voorafgaand aan mijn vlucht - en die waren trouwens allemaal negatief - had ik nooit gedacht dat ik bij aankomst echt positief zou testen.”

Ongeveer 13 uur nadat zijn vliegtuig was geland, werd Chan per ambulance naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Later werd bevestigd dat hij de omikronvariant had, hoewel hij geen symptomen vertoonde.

Quote Ik voelde me angstig en dacht: ’Oh, God, wat gaat er nu gebeuren?’ Darryl Chan

“Ik voelde me angstig en dacht:’Oh, God, wat gaat er nu gebeuren?’” zei hij. “Ik voelde me zoals een gevangene, want je kan niet zomaar zeggen: ‘Ik stap terug op een vlucht en ga ergens anders heen.’ Je zit daar echt gewoon opgesloten, dus dat was best een eng gevoel.”

Bij aankomst in het ziekenhuis werd Chan op een isolatieafdeling geplaatst met twee andere reizigers die eveneens positief testten op omikron. Hij is 24 uur per dag op zijn kamer opgesloten zonder frisse lucht of buitenactiviteiten.

Zijn dag volgt een routine die door het ziekenhuis is vastgesteld. Om 8 uur ‘s ochtends wordt hij gewekt door een automatische jingle. Hij krijgt op vaste tijdstippen maaltijden van het ziekenhuis. In tussentijd brengt hij zijn dag door met scrollen op sociale media en Netflix kijken. “Ik zou zeggen dat de namiddag waarschijnlijk de moeilijkste tijd van de dag is,” vertelt hij. “’s Morgens check je je e-mails of sociale media. Maar tegen de tijd dat de lunch begint, denk je: ‘Ik weet niet echt niet meer wat ik ga doen’.”

Quote Het hangt allemaal af van wanneer ik stop met positief te testen, en vanaf dat moment beginnen ze met aftellen. Darryl Chan

Hoewel hij zegt dat zijn artsen professioneel zijn, kunnen ze hem niet vertellen wanneer hij uit het ziekenhuis zal worden ontslagen. “Het hangt allemaal af van wanneer ik stop met positief te testen, en vanaf dat moment beginnen ze met aftellen”, aldus Chan.

Volledig scherm © Darryl Chan

Volgens de autoriteiten van Hongkong is de minimale isolatieperiode voor iedereen die positief test op het coronavirus – zelfs zonder symptomen – bijna een maand. Ze moeten minimaal 10 dagen in het ziekenhuis blijven en mogen pas vertrekken als ze twee keer achter elkaar negatief testen - hoe lang het ook duurt.

Maar zelfs twee keer na elkaar negatief testen, betekent niet per se dat je naar huis mag. Daarna worden degenen ‘onder bevel tot opsluiting’ voor nog eens 14 dagen overgebracht naar een lockdownfaciliteit.

Zero Covid-strategie

Terwijl Nieuw-Zeeland en Singapore eerder al afstapten van een zero Covid-strategie, blijft Hongkong samen met de rest van China er halsstarrig aan vasthouden. Elke uitbraak wordt in de kiem gesmoord met draconische maatregelen.

Maar het zijn dus niet alleen reizigers die voor onbepaalde tijd worden opgenomen in het ziekenhuis wanneer ze positief testen op Covid-19. In de afgelopen dagen hebben de autoriteiten een aantal omikrongevallen geïdentificeerd bij een vliegtuigcrew. Hiermee werd een reeks van bijna drie maanden zonder lokaal overgedragen Covid-infecties doorbroken. Ondertussen zijn honderden mensen, waaronder meer dan twintig restaurantmedewerkers die geacht worden nauwe contacten gehad te hebben met de positieve gevallen, naar een quarantainefaciliteit gestuurd voor 21 dagen isolatie en uitgebreide tests. Elke positieve uitslag zou een overplaatsing naar het ziekenhuis betekenen.

Iedereen die de afgelopen dagen op ongeveer hetzelfde tijdstip in hetzelfde pand aanwezig was als de positieve gevallen, moet ook een test afleggen, terwijl verschillende wooneenheden die een link hebben met de cluster tijdelijk zijn afgesloten voor massatests.

Sinds het begin van de pandemie heeft Hongkong volgens cijfers van de regering meer dan 12.600 bevestigde gevallen en 213 doden gehad – veel minder dan veel steden van vergelijkbare grootte elders in de wereld.

Geestelijke gezondheid

Ondanks het succes van de miljoenenstad om Covid-19 op afstand te houden, zeggen experts dat een lange quarantaine vaak ten koste gaat van de geestelijke gezondheid van degenen die opgesloten zitten. “Over het algemeen is er een toegenomen gevoel van angst en in sommige ernstige gevallen zelfs posttraumatische stress”, zegt psychiater Elisabeth Wong in Hongkong. “Maar in plaats van quarantaine als een straf te zien, kunnen mensen die dit meemaken het ook zien als een daad van altruïsme. Je doet iets goeds voor de samenleving”, stelt ze.

Quote Het enige waar ik vat op heb, is hoe ik het benader en wat ik doe met mijn tijd. Darryl Chan

Maar naarmate zijn quarantaine langer duurt, maakt Chan zich toch steeds meer zorgen over zijn geestelijke gezondheid. “Ik probeer er rationeel naar te kijken. Het enige waar ik vat op heb, is hoe ik het benader en wat ik doe met mijn tijd”, zegt hij. “Je moet de dingen in een ander perspectief proberen te zien. Ik probeer er iets nuttigs van te maken, om hier hopelijk op terug te kunnen kijken als die keer dat ik X aantal dagen in een ziekenhuiskamer zat opgesloten.”