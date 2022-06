Hallucinante bewakingsbeelden tonen hoe parkbezoekers vluchten tijdens Russische raketaanslag op winkelcentrum

Klimaatac­ti­vist schreeuwt het uit van de pijn, maar politie­agent toont geen medelijden

Medelijden was geen prioriteit toen de Franse politie een einde maakte aan een actie van klimaatactivisten die zichzelf hadden vastgelijmd aan een snelweg in Parijs. Eén van de deelnemers schreeuwt het uit van de pijn, maar de agent die hem losrukt, is niet onder de indruk. “Stop maar met die cinema”, klinkt het droog.

10:43