Hallucinante beelden tonen hoe hotelgasten in Barcelona uit raam springen om zich te redden van brand

In het Hotel Coronado, in Barcelona, is zaterdag een hevige brand ontstaan. Verschillende hotelgasten zaten op dat moment nog in het hotel en moesten vluchten voor de enorme vuurzee. Op beelden is te zien hoe mensen uit het raam springen om zichzelf zo te redden. Volgens de brandweer zouden er in totaal negen slachtoffers zijn, waarvan een iemand in kritieke toestand verkeert. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.