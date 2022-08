Hallucinante beelden tonen dramatisch ongeval in Turkije

Dochter van Poetins huisideo­loog en brein achter inval Oekraïne omgekomen bij aanslag met bomauto: was hij zelf doelwit?

In de buurt van Moskou is zondagnacht Daria Doegina, de 30-jarige dochter van Poetins huisideoloog Alexander Doegin, om het leven gekomen bij een explosie. Dat bevestigt nu ook de Russische justitie. De ontploffing is wellicht veroorzaakt door een geplaatst explosief. Alexander Doegin is het brein achter de Russische inval in Oekraïne. Dit kan mee zorgen voor een verruwing of verharding van de Russische houding in Oekraïne, zegt professor internationale politiek David Criekemans.

12:56