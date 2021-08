Hallucinante beelden op luchthaven Kaboel: mensen klampen zich vast aan vliegtuig en storten naar beneden

Oorlogs­jour­na­list Robin Ramaekers: “Van ene op andere dag alles anders in Afghanis­tan: terug in traditione­le gewaden, geen vrouwen meer op straat”

12:45 Afghanistan is opnieuw in handen van de taliban, de chaos is compleet. Oorlogsjournalist Robin Ramaekers volgt het nieuws op de voet en gaf vanmorgen bij radiozenders QMusic en Joe uitleg over de situatie in het land. Bij HLN LIVE gaf hij ook een antwoord op al uw vragen. Volgens Ramaekers zijn mensen in hoofdstad Kaboel vanochtend in een volledig andere wereld wakker geworden. “Van de ene dag op de andere eigenlijk twintig jaar terug in de tijd.”