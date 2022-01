Hallucinante beelden: bestuurder sleurt voetgangers nabij Parijs mee met rijdende auto tot ze vallen

‘Eeuwige gevangene’ getuigt over 20 jaar opsluiting in Guantanamo Bay: “Er wordt ingegrepen in elk aspect van mijn bestaan”

Twintig jaar geleden werden de eerste gevangenen opgesloten in Guantanamo, de omstreden gevangenis die zich op een Amerikaanse militaire basis in Cuba bevindt. Vandaag zitten er nog 39 gevangenen, onder wie Khalid Qasim. In een opiniestuk in de Britse krant ‘The Guardian’ getuigt hij over zijn leven in een gevangenis die bekendstaat om foltering en de schending van mensenrechten, en smeekt hij president Joe Biden om de gevangenis te sluiten.

11 januari