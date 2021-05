Half jaar na zijn nederlaag blijft Trump doorgaan over "gestolen stemmen" en "massale fraude”

Morgen zal het precies een half jaar geleden zijn dat Donald Trump de verkiezingen verloor van zijn Democratische uitdager Joe Biden, al werd die uitslag pas na weken van tellen en hertellen bevestigd. Toch blijft Trump er tot op vandaag bij dat de verkiezingen “gestolen” zijn en er gefraudeerd is met miljoenen stemmen in zijn nadeel, hoewel tientallen onderzoeken daar geen enkel substantieel bewijs voor konden leveren. Ook deze week ging Trump op zijn elan verder.

Op zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago in Florida blijft de president sinds hij in januari de fakkel doorgaf aan zijn opvolger Joe Biden afgeven op de “oneerlijke verkiezingen”. Trump vertelde er enkele tientallen aanhangers deze week opnieuw dat de verkiezingen “vervalst” zijn en dat hij enkel door wijdverspreide fraude heeft kunnen verliezen van Biden.

Sinds een week worden er in het grootste district van de staat Arizona, die nipt naar Joe Biden ging, opnieuw stemmen herteld. De lokale Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, stelde er een privé-bedrijf uit Florida zonder ervaring aan om de hertelling uit te voeren.

"Duizenden en duizenden en duizenden stemmen”

“We zullen wel zien wat ze vinden (in Arizona, red.)”, aldus Trump. “Het zou me niet verbazen als ze duizenden en duizenden en duizenden stemmen vinden. We zullen het heel goed in de gaten houden, en daarna zullen we wel zien in Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, en New Hampshire. Daar hebben ze pas veel stemmen gevonden. Dit was een vervalste verkiezing, en iedereen weet het.”

Waar Trump zijn claim over New Hampshire vandaan haalt, is alvast onbekend.

De firma die ondertussen stemmen hertelt in Arizona is onder vuur komen te liggen omdat de CEO, Doug Logan, volgens Forbes de voorbije maanden verschillende keren samenzweringstheorieën de wereld instuurde. Volgens Logan is er met de stemmachines in heel de VS geprutst door een firma met banden met de overleden ex-president van Venezuela, Hugo Chavez.

Trump-aanhanger hertelt stemmen

Een van de hertellers in Arizona blijkt overigens een voormalig Republikeins parlementslid uit de staat te zijn. De man, Anthony Kern, werd gefotografeerd terwijl hij aan het werk was in de zaal waar de stemmen worden geteld. Na de verkiezingen van november waarbij hij niet verkozen raakte, sprak Kern nog verschillende keren op bijeenkomsten van de ‘StopTheSteal’-beweging, en hij was op 6 januari ook aanwezig op de bestorming van het Capitool.

Trump maakte in zijn toespraak ook bekend dat hij zijn winterresort in Mar-a-Lago binnenkort zal inruilen voor zijn golfresort in Bedminster, New Jersey. De ex-president zal er de zomermaanden doorbrengen.

Volledig scherm Ex-Republikeins parlementslid en Trump-aanhanger Anthony Kern werd gisteren gefotografeerd terwijl hij stemmen hertelde in Phoenix, Arizona. © AFP

