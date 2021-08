Haïtiaanse premier belooft "zo snel mogelijk" verkiezingen

Belg die met Nederland­se vlucht terugkeer­de uit Afghanis­tan getuigt bij VTM NIEUWS: “Vertrokken zonder bagage om taliban te misleiden”

19 augustus De eerste geëvacueerde Belgen uit Afghanistan zijn terug in ons land. Ze konden gisterenavond met een Nederlandse vlucht terugkeren. Hewad Shadab uit Heist-op-den-Berg is een van hen. Hij trok met zijn gezin richting de luchthaven in Kaboel. “We hebben geen bagage meegenomen zodat de taliban niet zouden vermoeden dat we naar het buitenland zouden vluchten”, zegt Shadab aan VTM NIEUWS.