Hadden vermiste Hebe (10) en haar begeleidster een dag eerder gevonden kunnen worden? Politie zocht dinsdagavond al in de buurt van vindplaats

Een ongeval in het water, of tegen hun wil meegenomen? Nederland in de ban van de verdwij­ning van Hebe (10) en Sanne (26)

Heel Nederland is sinds maandagavond in de ban van de verdwijning van de 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne (26). De twee werden voor het laatst gesignaleerd op een snelweg zo’n 40 kilometer van onze landsgrens vandaan, nadat de gsm van Sanne plots uitging. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Belandde het tweetal in het water vlak bij de autostrade? Of is er kwaad opzet in het spel? Dit is wat we nu al weten.

19 oktober