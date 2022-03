Hackerscollectief Anonymous laat oorlogsbeelden zien op Russische Netflix en televisiezenders

Paul Gheysens verkoopt Poolse wolkenkrab­ber aan Google voor meer dan half miljard euro

Vastgoedmagnaat Paul Gheysens verkoopt een wolkenkrabber in de Poolse hoofdstad Warschau aan Google. Dat heeft zijn bedrijf Ghelamco maandag bekendgemaakt. Naar verwachting zal de verkoopprijs 583 miljoen euro bedragen, wat van de transactie de grootste ooit in de kantorenmarkt in Centraal- en Oost-Europa maakt, aldus het bedrijf.

16:11