Hackers sturen alle taxi’s in Moskou naar dezelfde plek waardoor gigantische file ontstaat

Topman Lukoil overleden in Moskou "na val uit ziekenhuis­raam”

Opnieuw lijkt een Russische topmagnaat in verdachte omstandigheden te zijn overleden. Ravil Maganov (67), voorzitter van de raad van bestuur van de Russische oliereus Lukoil, stierf donderdag “nadat hij uit een ziekenhuisraam in Moskou was gevallen”. Maganov had zich eerder kritisch uitgelaten over de Russische invasie van Oekraïne.

1 september