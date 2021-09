Hackers stelen gegevens en resultaten van 1,4 miljoen coronatests in Parijs

IBM waarschuwt voor hackers die distribu­tie coronavac­cins viseren

3 december De Amerikaanse IT-gigant IBM luidt de alarmbel over cyberspionage die is gericht tegen organisaties die cruciaal zijn voor de distributie en het transport van coronavaccins. Het Amerikaanse concern zegt te zijn gestuit op een “wereldwijde phishingcampagne”. Ook Interpol waarschuwde gisteren al voor de risico’s van wereldwijde criminaliteit in verband met vaccins tegen het coronavirus.