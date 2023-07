Hackers slagen erin persoonlijke agenda Wagnerbaas te kraken: afspraken tonen hoe diep hij geïnfiltreerd is in inner circle van Poetin

Een groep anonieme hackers is erin geslaagd om de persoonlijke agenda van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin te hacken. Er blijken 17.824 afspraken in te staan over een periode van tien jaar. De naam Vladimir Poetin duikt maar twee keer op, maar heel wat andere meetings tonen dat Prigozjin jarenlang directe toegang had tot de inner circle van de Russische president.

De anonieme hackers - die zichzelf ‘Bogatyri’ (het Russische equivalent van middeleeuwse ridders) noemen - legden eerder dit jaar de hand op een reeks interne files van de Wagnergroep. Ze deelden die met nieuwssites ‘Die Welt’, ‘Insider’ en ‘Politico’, alsook met het onderzoeksbureau ‘The Dossier Center’ van de gevluchte Russische dissident Michail Chodorkovski.

Eén van de gekraakte files bleek de persoonlijke agenda te bevatten van Jevgeni Prigozjin. Op enkele periodes na - de eerste invasie van Oekraïne in 2014 en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 - geeft die een gedetailleerd beeld van het dagelijkse leven van de Wagnerbaas, van zijn afspraken met zijn persoonlijke arts tot de tijdstippen waarop hij zijn voedingssupplementen neemt. Daarnaast staan er ook een hele reeks meetings en telefoontjes in met Russische generaals en topmedewerkers van Poetin.

Gefotografeerd

Prigozjin leerde Poetin kennen in Sint-Petersburg. De president kwam er af en toe eten in een van de restaurants die hij daar toen had. Hoewel ze verschillende keren samen gefotografeerd werden, is het niet duidelijk hoe close ze waren. De naam van Poetin staat maar twee keer in de agenda van Prigozjin en het gaat niet om persoonlijke ontmoetingen. De eerste keer voor een evenement op een Russische legerbasis in september 2015 en de tweede keer voor een persconferentie die Poetin hield in een shoppingcenter in Moskou in juni 2018.

Volledig scherm Prigozjin bedient Poetin in een van zijn restaurants. © AP

Er zijn wel enkele afspraken die het woord “president” vermelden. Het gaat onder meer om een nieuwjaarsfeest en twee die de naam van landen hebben: Duitsland en Korea. Mogelijk is dat code voor een specifieke plaats.

Dat Prigozjin wel directe toegang had tot de inner circle van Poetin, blijkt onder meer uit 75 afspraken die hij plande met Ruslan Tsalikov (viceminister van Defensie sinds 2012) en 73 afspraken die hij had met Anton Vaino (hoofd van de presidentiële administratie van Rusland sinds 2016).

“Baas”

Er zijn ook 36 afspraken met iemand die omschreven wordt als “de baas van de Generale Staf”. Dat gaat zo goed als zeker over generaal Valeri Gerasimov, de bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne. Samen met minister van Defensie Sergej Sjojgoe werd hij een van de aartsvijanden van Prigozjin.

Volledig scherm Gerasimov (links) en defensieminister Sjojgoe in gesprek met Poetin. © AP

Daarnaast duikt ook 33 keer de naam van Aleksey Dyumin op, een voormalige bodyguard van Poetin die nu gouverneur is van de regio Toela in het westen van Rusland. Dyumin is een van de getrouwen van Poetin die in een kwaad daglicht kwamen na de rebellie van Prigozjin eind vorige maand. Russische media speculeerden nog tijdens de ‘Mars voor Gerechtigheid’ dat Dyumin misschien wel Sjojgoe zou kunnen opvolgen.

Hetzelfde verhaal met generaal Sergej Soerovikin, een bondgenoot van Prigozjin die na de opstand van de Wagnergroep van het toneel verdween. Met hem sprak de Wagnerbaas elf keer af.

KIJK. Wie is de Russische topgeneraal Sergej Soerovikin?

Dmitri Medvedev - president van Rusland van 2008 tot 2012 - staat veertien keer in de agenda, maar een aantal van de meetings zouden met zijn medewerkers geweest zijn.

De persoonlijke agenda van Poetin eindigt in november 2021. Daarna is er nog maar één afspraak, die er vermoedelijk eerder werd ingezet: voor een “helikoptervergunning” in april 2022.

Bachmoet

Het document geeft dan ook geen inkijk in wat Prigozjin deed in de periode rond de inval in Oekraïne, eind februari 2022. In de maanden die daarop volgden trad hij wel steeds meer uit de schaduw, met als hoogtepunt de belegering en inname van de stad Bachmoet. Daar verloor hij wel tienduizenden manschappen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.