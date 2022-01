Hackers dreigen met aanslag op nucleaire reactor in Israël

De raket wordt afgevuurd vanuit een tot een vuist gebalde hand, met een kenmerkende ring die ook de Iraanse generaal Qassem Soleimani droeg. Hij werd precies een jaar geleden gedood bij een Amerikaanse drone-aanval. "We are close to you where you don't think about it", staat er in het Engels en het Hebreeuws bij geschreven ("We zijn dicht bij je waar je er niet aan denkt").