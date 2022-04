Haatdragende “saffraanrock” zorgt voor golf aan agressie tegen moslims in India

Robin Ramaekers brengt verslag uit tijdens bombarde­ment in Charkiv: “Mensen zijn doodsbang”

Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers is op dit moment in Charkiv, in het oosten van Oekraïne, om daar verslag uit te brengen over de oorlog. Tijdens een gesprek met HLN LIVE valt er een bom in de buurt. “Dit is de realiteit waarmee de mensen in Charkiv voortdurend te maken hebben. Mensen zijn doodsbang. Ze hebben geen hulp meer van buitenaf. Er zijn geen winkels, er is geen stromend water. Het is moeilijk om je voor te stellen hoe de mensen hier moeten leven als je hier niet bent”, zegt Ramaekers vanuit Oekraïne. Bekijk hierboven een fragment van zijn verslag en bekijk onderaan het volledige verslag.

13:59