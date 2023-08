Haastig aangelegde Russische mijnenvelden zijn niet alleen problematisch voor Oekraïners, maar keren zich nu ook tegen de Russen zelf

Het Oekraïense leger heeft nog geen noemenswaardige doorbraak kunnen forceren in het zuiden van Oekraïne. En dat is voornamelijk te wijten aan de zwaar versterkte Russische verdedigingslinies. Volgens de Oekraïners is er amper doorkomen aan. “Het aantal mijnen per vierkante meter is krankzinnig”, legde een Oekraïense functionaris uit. “Gemiddeld zijn er 3 à 5 mijnen per vierkante meter. Stel je voor hoe moeilijk de opdracht is om ze te verwijderen, zodat onze militairen daarna kunnen oprukken.” Maar de met mijnen bezaaide verdediging van het zuidelijke front zou ook de manoeuvreerruimte van Ruslands eigen troepen kunnen beperken. De Russische aanpak is namelijk een tweesnijdend zwaard.