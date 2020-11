Haarverf of mascara? Opmerkelijk beeld van streep over gezicht Trumps advocaat terwijl hij zich boos maakt op persconferentie

Mascara of haarverf?

De Amerikaanse pers raakt intussen niet uitgepraat over de persconferentie. Wat droop er nu uit zijn haargrens? Goedkope haarverf, werd al snel geconcludeerd, die was gaan lopen onder de bloedhete televisielampen die op hem schenen. The New York Times besloot een paar kappers aan het woord te laten. ,,Haarverf druipt niet zoals dit, tenzij het net is aangebracht”, zegt David Kholdorov van de Men’s Lounge Barbershop and Spa in New York. Hij legt uit dat het haarverfmengsel wordt aangebracht en na enige tijd - minuten, geen uren - eruit wordt gewassen. “Niemand laat dat chemische goedje zitten, want dat zou de hoofdhuid irriteren. Ook kan het haar daardoor verbranden of kan het daardoor uitvallen.”



De kans is groter volgens experts dat Giuliani aan de slag is gegaan met mascara of een speciale make-uppen om grijze plukjes tijdelijk weg te werken. “Haar op de slapen is vaak wat grijzer dan de rest. Je kunt dan mascara gebruiken om het meer op de rest van het haar te laten lijken”, zegt Mirko Vergani, kleurspecialist bij kapsalon Drawing Room.