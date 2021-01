Haard van vogelgriep ontdekt in Franse Ardennen

Lendelede Lendelede opnieuw in toezichts­zo­ne na uitbraak vogelgriep in Deerlijk

10:19 In Deerlijk is vrijdag in een kalkoenbedrijf een nieuwe broeihaard van de vogelgriep vastgesteld. De dieren zijn reeds preventief geruimd, maar om op veilig te spelen, is een beschermings- en toezichtsgebied opgericht. Een deel van Lendelede ligt in die cirkel. Inwoners die in dat gebied wonen, wordt gevraagd hun pluimvee op hok te houden.