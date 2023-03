Haar moeder werd gedood door Russische leger, nu dankt Anya (13) haar ‘redder’ tijdens Poetins propagandashow

Het was een propagandashow, opgevoerd als een groot popconcert in het Loezjniki stadion in Moskou ter ere van Vladimir Poetin en de eerste verjaardag van de invasie van Oekraïne. Het tragische hoogtepunt: klaarblijkelijk moesten ontvoerde kinderen uit Oekraïne op het podium een dankwoord uitspreken voor hun “redding”. Een van de kinderen was Anya Naumenko, een 13-jarig meisje uit Marioepol, van wie de moeder omkwam door Russische granaatscherven. Een vriendin zegt dat ze geschokt was toen ze haar zag spreken op Poetins rally.

KIJK. Oekraïense Anya (13) dankt haar redder tijdens Poetins propagandashow

‘CNN’ heeft inmiddels onderzoek gedaan naar haar verhaal en met familieleden gesproken, maar die wilden uit angst voor represailles niet voor de camera spreken. Een vriendin van de familie wilde wel getuigen. Wie is Anya en wat is er met haar gebeurd?

Kateryna, de vriendin van de familie, zag Anya Naumenko tijdens de tv-show en vertelt dat ze meteen wist dat er iets mis was. De kinderen danken en knuffelen één voor één soldaat ‘Yuri’, hun ‘redder’. Of Anya vrijwillig naar het propaganda-evenement is gegaan, kan niet worden nagegaan, meldt ‘CNN’. Uit berichten op haar sociale media blijkt echter dat de dertienjarige Anya erg in de war is door de situatie.

Haar woonplaats Marioepol werd een jaar geleden belegerd en zwaar beschoten. Anya en haar familie verbleven in een schuilkelder tijdens de drie maanden durende belegering. Kateryna was daar ook. “We waren als een familie. We hebben onszelf gered, ons leven gered.”

Gedood door Russische granaatscherven

Begin april verliet Anya’s moeder Olga echter de schuilkelder om sigaretten te kopen. Ze werd gedood door Russische granaatscherven. Anya deelde het verdriet om haar moeder online. “Ik wil bij je zijn,” schreef het meisje. Aan het einde van het beleg werden Anya en haar broers en zussen gescheiden. Anya kwam terecht in een pleeggezin in Marioepol.

Olga Naumenko met haar kinderen en de burgemeester va Marioepol, Vadym Boychenko, voor de oorlog. Anya staat rechts op de foto.

Poetins troepen zouden opzettelijk duizenden Oekraïense kinderen hebben ontvoerd om ze vervolgens te kunnen heropvoeden tot patriottische Russen. De kinderen krijgen echter te horen dat ze ‘gered’ worden.

De 13-jarige Anya worstelt inmiddels met de nasleep van haar optreden en ontvangt bedreigingen onder haar posts op sociale media: “Als we Marioepol weer bevrijden, hang je aan een paal in het centrum van de stad.” Dit is slechts één voorbeeld van de vele bedreigingen die ze heeft gekregen.

“We moeten menselijk blijven”, roept Kateryna op. “Anya is een kind dat de oorlog en de hongersnood heeft meegemaakt en op de koop toe haar moeder is verloren. Ze is nog jong, ook al ziet ze eruit als een volwassene. Ze is nog een kind”, besluit ze.

